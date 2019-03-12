Курган, 12 марта, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Отец приговорённого к 8,5 годам колонии строгого режима бывшего начальника налоговой инспекции Курганской области Владимира Рыжука считает своего сына оболганным и невиновным. Он обратился с официальным обращением в прессу. Мужчина приводит аргументы невиновности сына и якобы «подлогах» следствия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Письмо полностью опубликовано на портале 45.ru. Отец Владимира Рыжука напоминает, что с приходом его сына на пост главного налоговика Зауралья резко увеличились поступления налогов в бюджеты всех уровней. Именно успешная профессиональная деятельность стала, по его мнению, поводом для пристального внимания к главному налоговику Курганской области со стороны правоохранительных органов.

«Управление «из подвалов» Федеральной налоговой службы поднялось в число лучших. Однако недовольство и давление со стороны лишенных теневых доходов обозначилось незамедлительно и стало нарастать. Есть запись разговора от 25 мая 2017 года, где Рыжуку недвусмысленно было предложено все свои действия впредь согласовывать с прокурором области, если не хочет загреметь на нары», — пишет отец осуждённого.

Эпизод со взяткой в сумме 500 тысяч рублей отец Владимира Рыжука называет «пошли на подлог», а само заявление «было написано не без помощи «борцов с экономическими преступлениями», один из которых «был привлечён сотрудниками налоговой к ответственности за незадекларированные доходы от продажи автомобилей в течении ряда лет».

«Фактически на основании заявления Владимира Б., его допроса, а также копии поддельного ордера, Владимир Рыжук был арестован по подозрению в причастности к совершению особо тяжкого преступления, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ», — акцентирует отец осуждённого.

Также он обращает внимание на то, что преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), «следственными органами было от регистрации укрыто».

«Существенное нарушение УПК РФ не позволило установить истинные причины написания Владимиром Б. заявления через 10 месяцев после рассматриваемых событий, так как все сосредоточились именно на этих событиях, якобы произошедших год назад. Ни следствие, ни обвинение не интересовал вопрос — что стало причиной написания заявления о взятке через 10 месяцев после предполагаемой взятки», — отмечает отец Владимира Рыжука.

Мужчина в своём открытом заявлении обращает внимание на арбитражные суды с предприятиями Владимира Б., узрев и там «подлог» в доказательной базе.

«Предполагаю, что сотрудники ОБЭП популярно объяснили Владимиру Б., что его ждет, если он откажется написать заявление о взятке, то есть оклеветать Рыжука: возбуждение уголовного дела, которое окончится не в пользу Б., налоговые платежи не менее 60 млн рублей, другие налоговые и правовые «радости». На такие потери Б. не мог пойти. Он пошел на клевету», — заявляет отец Владимира Рыжука.

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Напомним, бывший начальник УФНС по Курганской области Владимир Рыжук был арестован в конце февраля 2018 года. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и по ч. 3 ст. 60 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Судом и следствием было установлено, что бывший главный налоговик Курганской области получил у крупного застройщика взятку размером в 500 тыс. рублей. Кроме того, Владимир Рыжук пользовался служебным автомобилем для поездок в выходные дни к своей семье в Тюмень, нанеся бюджету ущерб размером более 390 тыс. рублей.

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Владимир Рыжук виновным себя не признал ни по одному эпизоду. Дескать он встречался с застройщиком по просьбе члена правительства области, а также по поводу купли-продажи своей квартиры. В Тюмень же ездил по рабочим вопросам, пояснил он суду.

Гособвинение запросило для Владимира Рыжука наказание 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 30 млн рублей, отметив, что официальная заработная плата бывшего руководителя областной налоговой инспекции составляла 60 тыс. рублей, а его платежи по кредитам, взятым на общую сумму 15 млн рублей, составляли ежемесячно 100 тыс. рублей. Получение взятки, по версии прокуратуры, связано с потребностью в деньгах. Что касается трат казённого бензина, то факты поездок Владимира Рыжука из Кургана в Тюмень в выходные дни были зафиксированы камерами наблюдения на дорогах региона.

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Бывшего главного налоговика Зауралья приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в крупном размере и хищении денежных средств, а также штрафу 500 тыс. рублей. Защитник Владимира Рыжука заявил об оспаривании данного решения и подаче апелляции.