Южно-Сахалинск, 12 марта, 2019, 08:20 — ИА Регнум. На Сахалине в ходе аудита, проведенного Контрольно-счётной палатой, вскрыты огромные нарушения в сфере здравоохранения. Счёт идёт на сотни миллионов рублей. Только на строительство психиатрической больницы, которое ведётся с 2004 года, потрачено более миллиарда рублей, но вместо лечебного учреждения на стройплощадке имеется лишь остов из металлоконструкций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

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На строительство новой областной психиатрической больницы, которое ведётся с 2004 года, уже затрачено 1 млрд 50 млн рублей. Однако больницы — нет. Есть сваренные в основу здания металлоконструкции на пустой строительной площадке.

За 15 лет на объекте сменилось несколько заказчиков, десятки подрядчиков. Что делали все эти организации, не понятно.

В ведомстве, которое, казалось бы, должно быть кровно заинтересовано в вводе в эксплуатацию больницы, минздраве Сахалинской области, на вопрос РЕН-ТВо том, будет ли злополучная психбольница достроена, ответить то ли не смогли, то ли не пожелали.

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«Окончательное решение будет принято после заключения экспертизы на предмет технического состояния возведенных конструкций и возможности проведения строительства данного объекта», — сообщил референт отдела материально-технического обеспечения и охраны труда минздрава области Алексей Абрамочкин.

Только в 2018 году на строительство всевозможных объектов для сахалинской медицины бюджет потратил 335 млн рублей. О таком финансировании многие более густонаселенные регионы могут только мечтать. Но на Сахалине всё складывается иначе. Например, значительная часть этих средств пошла на новый вход в венерологический диспансер. Но и он превратился в долгострой — на том месте, где должен был давно красоваться новый вход, висит табличка, предупреждающая о проведении строительных работ. И вокруг — забор. Строительство входа, а также пристройки к кожвендиспансеру должно было быть завершено в 2018 году. Но тянется до сих пор, и когда окончится — не ясно.

В роддом столицы сахалинских нефтяников Охи роженицы идут с шапками, пальто и ещё целым набором теплых вещей — температура в палатах не поднимается выше 12 градусов.

В Холмской и Анивской больницах по приказу областного минздрава устанавливают компьютерное оборудование для диспетчерской службы скорой помощи. Из казны опять тратят миллионы, но оборудование не работает как положено.

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Врачи в Холмске и Аниве говорят, что мощности выданных им дешёвых планшетов не хватает на то, чтобы подключиться к системе.

Как следует из отчёта аудиторов КСП Сахалина, с 2016 года каждый второй контракт в областном здравоохранении был заключен с нарушениями.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалинской области давно и пока безуспешно возмущаются по поводу состояния островной медицины. В сентябре 2018 года граждане даже организовали сбор подписей за отставку министра здравоохранения Алексея Пака. Но министр пока работает. Его предшественник в октябре 2016 года был осужден за мошенничество.