Барнаул, 12 марта, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Кемеровская, Свердловская и Иркутская области в течение последних лет считаются неблагополучными по ВИЧ-инфекции, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о заболеваемости ВИЧ, подготовленные Федеральной службой государственной статистики совместно с региональными министерствами здравоохранения России, он также отметил, что распространение ВИЧ-инфекции в этих регионах давно перешагнуло показатель 1%, при достижении которого говорят об эпидемии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

«В настоящее время, к примеру, в Екатеринбурге и Свердловской области каждый 50-й человек является ВИЧ-инфицированным. К сожалению, отсутствует дополнительная информация, которая позволила бы сделать выводы о причине попадания этих достаточно сильных в экономическом отношении регионов в лидеры неблагополучия по распространению ВИЧ-инфекции и смертности от нее.

Несомненно, имеет значение охват населения тестированием на ВИЧ. Может получиться, что в регионах с благополучной эпидобстановкой на самом деле имеются проблемы с выявлением ВИЧ-инфицированных. При одинаковом охвате скринингом превышение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в отдельных регионах свидетельствует о проблемах с медицинской помощью ВИЧ-инфицированным. Современные методы лечения позволяют обеспечить дожитие таких пациентов до старости, а охват антиретровирусной терапией большей части ВИЧ-инфицированных способен привести даже к снижению распространения заболевания», — считает Павел Шумихин.

Также доктор рассказал о возникновении новых тенденций относительно пути передачи ВИЧ.

«С 2016 года начинает превалировать половой путь — что в России, что в Алтайском крае. Так что растет доля вполне благополучных людей», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее приводились данные Росстата и региональных министерств здравоохранения России, из которых следует, что в 2018 году список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ возглавили Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.