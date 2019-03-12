Владивосток, 12 марта, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Более 40 термоточек зафиксировано средствами международного космического мониторинга пожаров в районе восточнее населённого пункта Даурия Забайкальского края, ещё не менее 18 очагов огня видны из космоса в районе города Краснокаменск, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных портала Космоснимки.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

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На локализации этих пожаров задействованы десятки единиц техники и пожарных, также в борьбе с огненной стихией принимают участие добровольцы из числа местных жителей.

Кроме того, пожарами на Дальнем Востоке охвачены Амурская область, Еврейская АО и Приморский край, где зафиксировано более ста термоточек, представляющих собой как отдельные возгорания, так и площадные пожары, занимающие по несколько десятков гектаров.

В частности, в Амурской области пожар на площади 70 гектаров полыхает в тридцати километрах к западу от города Белогорск.

В Еврейской автономной области полыхает два пожара, один из которых в государственном природном заповеднике «Бастак».

В Приморском крае неподалёку от Лучегорска полевой пожар бушует на площади 30 гектаров, ещё порядка 80 гектаров леса горит в четырех местах восточнее Дальнереченска — в труднодоступном горном районе. Также горят поля возле Спасска-Дальнего и Уссурийска, где находятся мощные агропромышленные комплексы.

Такую аномальную активность синоптики и представители МЧС связывают с прошедшей зимой, в течение которой снежный покров так и не закрыл поверхность земли, не создал к наступлению весны необходимой влажности, что и привело к раннему наступлению пожароопасного периода, выраженного в мгновенном распространении огня по сухой поверхности.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожары, которые в настоящее время полыхают в Еврейской АО, угрозы населённым пунктам не несут.

Снегопад, начавшийся 12 марта на юге Приморского края, как рассказали приморские участники борьбы с пожарами, ожидаемо принесёт снижение пожарной напряженности.

Хабаровский край, Магадан, Чукотка и Камчатка не испытывают на себе этой стихии, тогда как в соседнем Китае в провинции Хэйлунцзян спутники зафиксировали около сотни очагов возгораний.