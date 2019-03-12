Якутск, 12 марта, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Следственному отделу города Нерюнгри в Якутии предстоит проверить инцидент в районной больнице. Экс-депутат муниципалитета Александр Силин обратился в следственные органы с заявлением о том, что трепанацию мозга пациенту, который впоследствии погиб, проводил не устроенный на работу в медучреждение врач, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я получил информацию, по которой предполагается, что причиной смерти пациента явились неквалифицированное оказание медицинских услуг и халатная работа Нерюнгринской ЦРБ», — сообщил Александр Силин муниципальному следственному отделу.

Как отметил экс-депутат, проводивший операцию нейрохирург не был оформлен в районную больницу на работу, не подтвердил свою специальность, не прошёл медицинскую комиссию, «то есть фактически был посторонним человеком».

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Александр Силин просит тщательно проверить эту информацию. По его сведениям, операция проводилась 24 февраля, а 26 февраля пациентка умерла.

В Нерюнгринской центральной районной больнице оперативно прокомментировать распространённую экс-депутатом информацию не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, в здравоохранении Якутии — множество проблем, а качество оказания медицинских услуг в республике не отвечает современным стандартам, заявлял ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Два года назад больницам республики не хватало более тысячи медработников.