Москва, 12 марта, 2019, 07:42 — ИА Регнум. В настоящее время хорошим считают своё материальное положение 10% жителей России, плохим — 27%. Большинство граждан (62%) назвали своё материальное положение средним. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Обнищание населения

Хватает денег только на еду 11% опрошенных. 26% — хватает на питание, на одежду — нет. 33% могут позволить себе купить одежду, но крупную бытовую технику — нет. Приобрести автомобиль могут лишь 11%.

Более трети респондентов (31%) заявили, что за последнее время их материальное положение ухудшилось. Об улучшении сказали лишь 6%, не почувствовали никаких изменений 62%.

В будущем не ждут никаких изменений 37% опрошенных. Надеются на улучшение материального положения 20%, не надеются 22% граждан РФ.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 февраля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в целом удовлетворены жизнью и всё их устраивает 49% граждан РФ. Об обратном говорят 23%. Еще 26% респондентов частично согласны и с первыми, и со вторыми.

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