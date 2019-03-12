Луганск, 12 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики обстреляли посёлок Сокольники, заявили 12 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

John Crosby Миномётный обстрел

Со стороны населённого пункта Крымское ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм и одиннадцать выстрелов из вооружения БМП в сторону посёлка Сокольники.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее перемирие не нарушалось.

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С 8 марта в силу вступило так называемое «весеннее перемирие», однако ВСУ нарушили его уже через сутки.

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