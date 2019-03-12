Чита, 12 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Читинские зоологи отмечают, что в 2019 году в Забайкалье из Монголии мигрировало необычайно много дзеренов. Этот вид диких копытных, являющихся переносчиками ящура, уже доставил немало хлопот жителям Краснокаменского района. Судя по официальной информации регионального минсельхоза, на территории сельского поселения «Кайластуйское» уже зарегистрировано заболевание животных по клиническим признакам схожее с ящуром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы Вадима Кирилюка в Facebook Дзерены на скальном массиве в Забайкалье. Их автоматной очередью фиксируют многие фотоловушки

«По предварительным данным, больны две головы крупного рогатого скота. В связи с тем, что в 99 процентах случаев диагноз ящура подтверждается, наши специалисты в течение двух дней проводят весь комплекс организационно-профилактических мероприятий», — пояснил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

По его словам, все службы муниципального района уже приведены в режим повышенной готовности. В частности, на дороге к сельскому поселению установлена машина ДПС с целью ограничения проезда. Вопрос об отчуждении больных животных и введении карантина будет решён после получения результатов экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стада дзеренов (зобатых антилоп) ежегодно мигрируют в Забайкалье с территории Монголии. Существует предположение, что Россия понравилась антилопам из-за относительно хороших кормовых условий зимних пастбищ и регулярных мер по охране редких видов животных.

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Вспышки ящура в Приаргунском и Краснокаменском районах Забайкалья регистрировались в конце 2016 года, а в начале 2017-го Россельхознадзор запретил вывоз мяса и животных с территории всего края. Но к ноябрю власти региона добились снятия ограничений. В начале февраля 2018 года ящур вновь появился.