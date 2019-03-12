Москва, 12 марта, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Торги на нефти 11 марта завершились ростом на фоне комментариев министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сокращения количества буровых установок для добычи нефти в Соединенных Штатах, а также общего ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

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Министр энергетики заявил, что ОПЕК до июня не планирует увеличивать поставки нефти, а Саудовская Аравия планирует сократить экспорт сырой нефти в апреле до уровня ниже 7 млн баррелей в день.

Сегодня, 12 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,4%, до $66,82. Цена встретилась с сопротивлением. Основное сопротивление находится выше на уровне $67,29. Если у покупателей каким-то чудом удастся пройти его, то рост цен ускорится до $68,50.

До публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти покупателям ничего не угрожает. Они могут продолжать восходящее движение.

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