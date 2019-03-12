Асбест, Свердловская область, 12 марта, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Текущая ситуация в свердловском Асбесте не благоприятствует роспуску городской думы. Об этом заявил политтехнолог Александр Пирогов, цитирует его сайт «Региональные комментарии».

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775 (фрагмент)

Напомним, в сентябре 2016 года на выборах депутатов гордумы Асбеста большинство получили выдвиженцы КПРФ. Перевес был на их стороне всего в один голос, но тем не менее они стали контролировать местный представительный орган. Правда, не без проблем — депутаты, оставшиеся в меньшинстве, путём срывов заседаний смогли добиться отказа коммунистов от намерения сделать депутата Наталью Крылову председателем думы. Этот пост заняла компромиссная фигура — тоже представитель КПРФ Андрей Самарин.

Правда, затем двоих депутатов смогли переманить из рядов фракции КПРФ. Судьба ещё двоих — Крыловой и Самарина — под вопросом. Первая на ближайшем заседании может быть лишена мандата, а второй — смещён с поста спикера. В перспективе и его лишат мандата. Основанием стали якобы нарушения в их налоговых декларациях. Как считают некоторые наблюдатели, основания эти надуманные, но тем не менее проблема создана вполне реальная.

Спасти думу мог бы компромисс. Но пока предпосылок к этому не видно. Стороны выступают с взаимными обвинениями, а вице-губернатор Сергей Бидонько тем временем назвал срок роспуска парламента. Заседание думы не удаётся провести с января. Кворум (14 депутатов) никак не собирается. Если оно не состоится до конца марта, в апреле местный представительный орган могут распустить.

Впрочем, как полагает политтехнолог Александр Пирогов, нынешняя ситуация, сложившаяся в Асбесте, роспуску думы не благоприятствует. Не исключено, что новый местный парламент станет коммунистическим на 80%, что вряд ли в интересах областных властей.

«И в этом плане у представителей областной власти есть серьезные проблемы. Ситуация патовая, когда и распускать думу Асбеста не очень правильно, потому что есть риск получить ее полностью оппозиционной, и принудить депутатов к явке на заседание тоже нельзя угрозами по отъему мандатов. То есть Сергей Бидонько должен проявить чудеса дипломатической эквилибристики для того, чтобы разрешить этот конфликт», — считает эксперт.

Отметим, если всё действительно так, то роспуск думы может сыграть представителям КПРФ только на руку. Представителям же противоположного крыла, похоже, есть что терять. Собрать депутатов и провести заседание думы может помочь отказ от планов нынешнего большинства по решению судьбы Крыловой и Самарина. Решатся ли они на это? Если нет, то городскую думу Асбеста в её нынешнем составе можно считать потерянной, полагают некоторые местные наблюдатели.