Крутихинский район, Алтайский край, 12 марта, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Фермер из села Буян — Геннадий (Крутихинский район Алтайского края), который вот уже 30 лет нанимается свиноводством, приобретая животных в новосибирском питомнике, получил на 8 Марта жуткий «подарок»: первым из выводка в Международный женский день родилось существо, которое совсем не походило на поросенка.

Цитата с сайта «Каменские известия» Поросёнок, похожий на единорога, родился в Алтайском крае

«Натуральный носорог», — заявил мужчина. Слова фермера цитирует «Каменские известия».

Как пояснил Геннадий, опорос происходил почти в полной темноте, и первое появившееся на свет животное почти сразу пересдало дышать.

«Начал оказывать ему помощь, чтобы легкие открылись, хотел дунуть ему в пятак, как полагается в таких ситуациях. Развернул его мордой к себе, и волосы на голове зашевелились, все хромосомы в моем организме пришли в ужас. Он открыл свой единственный глаз и смотрел на меня», — делится впечатлениями алтайский фермер.

В новосибирском питомнике, куда алтайский фермер позвонил после случившегося, клиента выслушали с огромным удивлением и просили прислать фотографию поросенка-единорога. Выяснилось, что у новосибирцев в практике бывало, что поросята рождались без глаз или без ноги, но такого видоизменения никогда не встречали.

Что делать с мутантом, Геннадий пока не решил, отметил лишь, что может быть учёным будет интересно его исследовать.