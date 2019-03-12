США подсчитывают российское оружие, Испания — убытки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Испанской промышленности Брексит будет стоить 2,6 млрд в год;
- США планируют увеличить военную помощь Украине и Грузии;
- Россия лидирует в медальном зачёте на Универсиаде-2019;
- Самарская область лидирует в рейтинге «мусорной напряженности»;
- В Севастополе ради украинской недвижимости отступили от строительных норм.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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