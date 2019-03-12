Красноярск, 12 марта, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Красноярск. Он этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Government.ru Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск

Уточняется, что 12 марта он примет участие в церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады. Также Дмитрий Медведев, по данным пресс-службы правительства РФ, поздравит призёров Студенческих игр и встретится с членами сборной России. Кроме того, Медведев встретится с красноярским губернатором Александром Уссом.

В мероприятиях примут участие и другие чиновники федерального уровня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске 2 марта стартовало грандиозное спортивное событие — Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Сегодня, 12 марта, состоится закрытие Студенческих игр. В медальном зачёте с большим отрывом лидирует Россия.