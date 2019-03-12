Якутск, 12 марта, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Глава Якутска Сардана Авксентьева отправила руководителю Федеральной антимонопольной службы России Игорю Артемьеву письмо, в котором просит дать разъяснения по тарифам на вывоз мусора, установленным в городе. Фактически мэр столицы Якутии предлагает оценить их обоснованность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

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«В связи с многочисленными жалобами жителей города Якутска о необоснованном завышении тарифов просим вас дать разъяснения о правомерности и обоснованности принятия вышеуказанных тарифных решений», — публикует News.Ykt.ru выдержку из письма Сарданы Авксентьевой.

Она приводит стоимость вывоза мусора: для юридических лиц и предпринимателей — 846 рублей за кубометр с НДС, для населения — 131 рубль с жителя квартиры и 138 рублей с каждого, кто живёт в индивидуальных домах. В 2018 году, отмечает мэр, тариф для населения составлял 2,77 рублей на квадратный метр.

«Таким образом, рост тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год составил порядка 2,25 раз по отношению к 2018 году», — цитирует мэра Якутия.Инфо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Авксентьева заявила, что единый мусорный оператор был Якутску не обязателен, а мусорную реформу в столице республики можно было отсрочить. Предприниматели Якутска были в шоке от новых тарифов на вывоз ТБО, для них они выросли как минимум в три раза. В УФАС региона назвали причиной столь сильного роста то, что мэрия Якутска, МУП «Жилкомсервис», «ЯкутскЭкоСети» — это аффилированные организации.

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Напомним, 21 февраля город оказался в шаге от мусорного коллапса. Компании, взявшие на себя обязательства по вывозу твёрдых коммунальных отходов, отказались работать. Причиной бойкота стало то, что, по мнению перевозчиков мусора, единый оператор по обращению с ТКО «ЯкутскЭкоСети» не хотел платить за фактический объём вывозимого мусора, ожидая, что он будет в два раза меньше.