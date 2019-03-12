Каракас, 12 марта, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Кибератака на систему государственной энергокомпании Corpoelec на ГЭС им. С. Боливара положила начало обесточиванию ряда штатов Венесуэлы, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в своем официальном обращении.

Kremlin.ru Николас Мадуро

По словам Мадуро, за кибератакой последовало воздействие электромагнитного импульса, не давшего системе восстановиться. И уже за этим были подрывы и поджоги электроподстанций.

Мадуро отметил, что ему известны организаторы атаки. Он подчеркнул, что в электрической войне против Венесуэлы заинтересован Вашингтон.

Напомним, сбой в работе ГЭС им. С. Боливара 7 марта обесточил в Венесуэле порядка 20 штатов. В Каракасе называют причиной аварии организованный извне саботаж сотрудников компании.