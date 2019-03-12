Якутск, 12 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. В садовом товариществе под Якутском на 16-летнего парня напали две большие собаки — овчарка и алабай. Животные искусали подростку руки, но ему удалось спастись от них на трансформаторном столбе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Собака

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Забравшегося на столб парня увидели и отвезли в больницу проезжающие мимо люди, пишет ИА SakhaDay. По информации издания, владелица напавших на подростка собак умерла, и они остались без присмотра. До нападения на ребёнка этих псов несколько раз видели в садовом товариществе.

По словам матери подростка, раны на его руках очень глубокие, есть также укусы на ноге.

«Спасло то, что он у нас мальчик спортивный, подготовленный. Страшно подумать, что бы случилось, попадись разъяренным собакам ребёнок помладше», — отмечает женщина, вспоминая, что ранее эти же собаки покусали её соседа.

По её словам, подросток находится в состоянии стресса. Собаки напали на него, когда он шёл на остановку. Парень рассказывает, что отбивался от них, как мог.

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«Когда на чашах весов жизнь и здоровье человека или жизнь собаки — выбор очевиден, — прокомментировала инцидент мэр Якутска Сардана Авксентьева. — Нередко жертвами нападений агрессивных животных, особенно в период гона, становятся престарелые люди, женщины, дети или подростки — люди, которые не в состоянии себя защитить в полной мере. Сегодняшний случай с нападением алабая на подростка в пригороде Якутска, едва не закончившийся трагедией — лишнее тому подтверждение».

По данным главы города, в последнее время ежегодно в Якутске страдают от укусов собак более тысячи человек, то есть около трёх человек ежедневно обращаются за помощью в травмпункт, проходят затем длительное лечение и психологическую реабилитацию.

«Как владелица двух собак, я считаю, что каждый хозяин должен нести ответственность за своих питомцев, особенно, если речь идёт о крупных породах собак, представляющих опасность для окружающих. Чипирование, строгий учёт и контроль. И, разумеется, намордник и поводок на прогулке. Безнадзорные собаки — в корне тоже результат человеческой безответственности. Не представляю, что пришлось перенести мальчику и его родителям. Спасибо добрым людям, которые помогли ему. Мы примем необходимые меры», — заверила мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением отстреливать беспризорных собак в Якутске выступил депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов.

«Данную законодательную инициативу я считаю временной, когда ситуация станет подконтрольной, мы вернемся к более гуманному обращению с животными, — пояснил депутат. — Понимаю, собаки не виноваты, что с ними так бездушно обошлись — выбросили на произвол судьбы. Мы, граждане, сами безответственно относимся к своим обязанностям по отношению к животным. Но мы, как люди, хотя бы должны быть ответственными перед нашими детьми. Не решая вопрос с бродячими собаками, мы ежедневно подвергаем наших детей и людей пожилого возраста опасности».