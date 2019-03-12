Биробиджан, 12 марта, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Космический мониторинг территории ЕАО показывает наличие 18 термических точек, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-центра ГУ МЧС по ЕАО, капитан внутренней службы Ольга Минчакова.

wildfire Лесной пожар

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«Информация постоянно обновляется и в целом мы контролируем ситуацию», — сказала Минчакова.

В ГУ МЧС по ЕАО сообщили, что сегодня, 12 марта, в регионе зафиксировано два крупных лесных пожара. Один из них локализован в Биробиджанском лесничестве, в 17 километрах к северо-востоку от разъезда Усов Балаган. Здесь задействовано 9 пожарных и 3 единицы техники.

Другой пожар полыхает в Государственном природном заповеднике Бастак, в 34 километрах к северо-востоку от населённого пункта Кирга. Здесь огнём охвачено 11 гектаров, в том числе 1 гектар лесной зоны. На тушении пожара задействовано 5 человек и 2 единицы техники.

Угрозы для населённых пунктов нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в связи с дымовой завесой и запахом гари в регионе обратился к властям китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой принять меры по усилению контроля за возникновением возгораний на их территории и своевременным тушением огня. Рано пожароопасный период в 2019 году начался в соседнем Приморском крае. Леса начали гореть раньше обычного из-за малоснежной зимы.