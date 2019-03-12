Казань, 12 марта, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии отказал финансовому управляющему бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина в признании недействительным решения о ликвидации компании, где должник — единственный владелец. Суд в рамках дела о несостоятельности рассмотрел заявление управляющего, посчитавшего, что «решение о ликвидации ООО «МР Холдинг» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов», но не нашёл оснований для удовлетворения требований. Общество, где Роберт Мусин владел 100% доли, будет ликвидировано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Напомним, депутата Госсовета Татарии, бывшего главу правления ТФБ Роберта Мусина обанкротили как физлицо по инициативе конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сам банк лишился лицензии и был обанкрочен весной 2017 года, а банкира признали несостоятельными после процедуры реструктуризации в июле 2018 года. Основным кредитором бывшего банкира является ТФБ, чьи требования превышают 22 млрд рублей, где 21,5 млрд рублей — это ущерб по уголовным делам, фигурантом которых проходит Мусин. Для сравнения: долги самого ТФБ перед кредиторами превышают 167 млрд рублей, на сегодня банк находится на этапе конкурсного производства. В деле бывшего банкира Мусина финансовый управляющий Елена Рогожкина продолжает формировать конкурсную массу для расчётов с кредиторами. В том числе и через запрет ликвидировать юрлица, где экс-главе ТФБ принадлежит 100% доли, среди которых и ООО «МР Холдинг».

9 июля 2018 года, то есть уже после начала банкротных процедур, Роберт Мусин как единственный учредитель принял решение о ликвидации ООО «МР Холдинг». Финансовый управляющий банкира посчитала, что «решение о ликвидации ООО «МР Холдинг» было принято должником с целью укрытия имущества должника и вывода денежных средств через подконтрольное общество путем удовлетворения фиктивной задолженности по требованиям дружественных кредиторов», что, в свою очередь, нарушает права кредиторов Роберта Мусина, обоснованно рассчитывающих «на получение денежных средств, полученных от продажи доли в уставном капитале». В связи с этим Елена Рогожкина попыталась оспорить решение о ликвидации ООО.

Во время слушаний конкурсный управляющий ликвидируемого банкрота — ООО «МР Холдинг» уточнил, что стоимость имущества компании составила 165 300 360,94 рубля, в то время как размер кредиторской задолженности 265 709 945,19 рубля. Анализ связи кредиторов с Робертом Мусиным в рамках дела не проводился. Между тем в списке кредиторов есть некое ООО «Девять А», чьим основным владельцем является ООО «Новая нефтехимия», аффилированое и с бывшим банкиром, и с ТФБ.

«Последствия введения в отношении должника процедуры реструктуризации долгов не содержат ограничений на принятие решения о ликвидации общества, где физическое лицо — должник, является участником, кроме того, принятие решения о ликвидации не ведет к утрате доли участия в обществе», — заявил суд и в удовлетворении ходатайства отказал.

Вердикт ещё может быть обжалован.