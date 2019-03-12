Краснодар, 12 марта, 2019, 05:05 — ИА Регнум. «Краснодар» и «Оренбург» в матче 19-го тура чемпионата России забили в ворота друг друга по два гола, сообщает «Спорт-Эксресс».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 на поле «Краснодара» 11 марта. Счет открыл полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин в конце первого тайма, причем ранее нападающий «Краснодара» Ари не забил пенальти, поскольку мяч отбил вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов.

Во втором тайме голы забили краснодарцы Ари и полузащитник ДмитрийСкопинцев.Счет сравнял защитник"Оренбурга» Адессойе Ойеволе на 89-й минуте.

Теперь «Краснодар» находится на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги — у него 35 очков. «Оренбург» — на 12-м месте (23 очка).