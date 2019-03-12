Москва, 12 марта, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил полет на низкой высоте над ракетным фрегатом Северного флота «Адмирал Горшков», сообщает международная система мониторинга движения морских судов AIS.

aceebee Самолёт P-8A Poseidon

Инцидент, во время которого американский патрульный противолодочный самолет облетел отряд кораблей Северного моря, произошел 11 марта. Он снизился до 907 метров (с 9,1 тыс. м), а в определенный момент высота его полета составляла 160 метров.

Уточняется, что P-8A Poseidon летал над российскими кораблями порядка полутора часов. Затем в 15:50 мск он отправился к месту своего базирования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США, замеченный над нейтральными водами Балтийского моря.