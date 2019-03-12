Над «Адмиралом Горшковым» на низкой высоте пролетел самолет ВМС США
Москва, 12 марта, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил полет на низкой высоте над ракетным фрегатом Северного флота «Адмирал Горшков», сообщает международная система мониторинга движения морских судов AIS.
Инцидент, во время которого американский патрульный противолодочный самолет облетел отряд кораблей Северного моря, произошел 11 марта. Он снизился до 907 метров (с 9,1 тыс. м), а в определенный момент высота его полета составляла 160 метров.
Уточняется, что P-8A Poseidon летал над российскими кораблями порядка полутора часов. Затем в 15:50 мск он отправился к месту своего базирования.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США, замеченный над нейтральными водами Балтийского моря.