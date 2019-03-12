Майами, США, 12 марта, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор арестован в городе Майами-Бич (Флорида, США), сообщает Miami Herald.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

Задержание произошло после того, как боец разбил телефон человека, пытавшегося заснять его ранним утром около гостиницы. Сломав гаджет, Макгрегор забрал его и удалился.

Владелец телефона Ахмед Абдирзак обратился в полицию, и теперь Макгрегора обвиняют в хулиганстве и в грабеже. Потерпевший завил, что его гаджет стоил тысячу долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор уже был арестован в апреле прошлого года в Нью-Йорке после его нападения на автобус.