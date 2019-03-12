Мадрид, 12 марта, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Зинедин Зидан вернулся в ФК «Реал Мадрид» в качестве главного тренера, говорится в сообщении клуба.

Антон Зайцев Зинедин Зидан

Напомним, Зидан покинул «Реал» в начале июня 2018 года после ссоры с президентом клуба Флорентино Пересом. Они не сошлись во мнении по поводу необходимости пополнить команду новыми игроками.

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Ранее в СМИ появились сообщения о поиске командой нового тренера, среди претендентов упоминались Зидан и Жозе Моуринью.