Якутск, 12 марта, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Утром 12 марта пассажиров и персонал эвакуировали из аэропорта Якутска из-за сообщения о том, что в здании заложено взрывное устройство. Из-за ЧП был отменён один рейс и восемь задержаны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Uyban Аэропорт Якутска

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Как сообщает телеканал Якутия24, во время поисков бомбы прибывшие пассажиры были вынуждены ожидать в автобусах. Тех, кого эвакуировали из здания аэропорта, разместили в гостинице.

По информации он-лайн табло аэропорта «Якутск», из-за вынужденного прекращения работы был отменён рейс в посёлок Черский, восемь вылетов задержаны, из них два в Москву и по одному в Новосибирск, Среднеколымск и посёлки Жиганск, Усть-Нера, Сакыррыр, Зырянка.

Сейчас поиски взрывчатки в здании уже завершены, пассажиры возвращаются в аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января-начале февраля ложные сообщения о минировании социальных объектов массово поступали по всей стране. Тогда в Якутии было «заминировано» 51 учреждение: людей эвакуировали, но взрывные устройства не были найдены.