В Якутске «заминировали» аэропорт
Якутск, 12 марта, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Эвакуация аэропорта «Якутск» завершена, передает 12 марта телеканал «Якутия 24».
Staselnik
Аэропорт Якутска
Пассажиры вернулись в здание аэропорта. Угроза оказалась ложной.
Напомним, в 6:05 (время местное) 12 марта в аэропорт поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.
Людей из здания аэровокзала эвакуировали в гостиницу «Лайнер», прилетевших на самолетах не впускали в терминал: они ожидали в автобусах.