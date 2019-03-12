Якутск, 12 марта, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Эвакуация аэропорта «Якутск» завершена, передает 12 марта телеканал «Якутия 24».

Staselnik Аэропорт Якутска

Пассажиры вернулись в здание аэропорта. Угроза оказалась ложной.

Напомним, в 6:05 (время местное) 12 марта в аэропорт поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.

Людей из здания аэровокзала эвакуировали в гостиницу «Лайнер», прилетевших на самолетах не впускали в терминал: они ожидали в автобусах.