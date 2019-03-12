Красноярск, 12 марта, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске подходит к концу. По итогам предпоследнего дня соревнований Россия — очевидный лидер в медальном зачёте.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Медальный зачет Универсиады-2019

Согласно таблице, опубликованной на странице официального паблике «Зимняя Универсиада-2019» в соцсети, у России 109 наград, из них 40 золотых, 38 серебряных, 31 бронзовая. На втором месте в медальном зачёте — Южная Корея (шесть золотых медалей, по четыре — серебряных и бронзовых), на третьем — Япония (по четыре медали каждого достоинства). Четвёртое место — у Австрии (три золота и три серебра), пятое — у Финляндии (три золота, два серебра и семь бронзовых медалей).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске проходит со 2 по 12 марта. На подготовку и проведение Студенческих игр потрачено порядка 80 млрд рублей. Всего участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Россия лидировала в медальном зачёте практически с самого начала соревнований.

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