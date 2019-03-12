Вашингтон, 12 марта, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу поссорило бы граждан страны, сообщила спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, пишет The Washington Post.

Max Goldberg Дональд Трамп

Высказывая своё отрицательное отношение к идее импичмента Трампу, она отметила, что не нужно идти таким путем. К тому же, Трамп, по ее словам, просто «не стоит того».

Напомним, идея импичмента принадлежит политическим оппонентам Трампа. Демократы снова начали продвигать ее, воспользовавшись недавним правительственным кризисом («шатдауном»).