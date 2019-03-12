Вашингтон, 12 марта, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Взаимодействие с венесуэльской госкомпанией PDVSA продолжает вести «Роснефть», заявил американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Reuters.

Танкер в Маракайбо. Венесуэла

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям Соединенных Штатов», — заявил Помпео.

По словам американца, «Роснефти» и ее руководитель Игорь Сечин в частности, продолжают «спасать режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, американцы заморозили зарубежные активы PDVSA, чтобы передать их своей марионетке Хуану Гуайдо — лидеру венесуэльской оппозиции.

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