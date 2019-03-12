Рига, 12 марта, 2019, 03:34 — ИА Регнум. В здании общежития в столице Латвии Риге произошел пожар, в результате которого пострадали девять человек, сообщает пресс-служба латвийской государственной пожарно-спасательной службы.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Сообщается, что инцидент произошел вечером 11 марта в районе Ильгюциемс. Пожар произошел в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного общежития. Площадь, охваченная огнем, составила 20 квадратных метров. Пожар был потушен. В результате возгорания пострадали девять человек, их передали врачам. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в подмосковной Коломне произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. В ликвидации возгорания участвовали 23 человека личного состава и восемь единиц техники. В результате происшествия пострадали пять человек, их госпитализировали.