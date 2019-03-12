Джакарта, 12 марта, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Министерство транспорта Индонезии приказало местным авиакомпаниям приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии, сообщает агентство Bloomberg.

Bathara Sakti Самолёт Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании

Сообщается, что полеты будут остановлены на время проверки авиалайнеров на их соответствие требованием безопасности. Самолетам предстоит пройти сертификацию в управлении гражданской авиации страны. Отмечается, что среди индонезийских компаний такими самолетами располагают Lion Air и Garuda Indonesia.

Напомним, что один самолет Boeing 737 Max, принадлежавший авиакомпании Lion Air, разбился в октябре 2018 года у берегов Индонезии. В результате авиакатастрофы погибли 189 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, управление гражданской авиации Китая распорядилось приостановить использование самолетов Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии. Решение было принято по соображениям безопасности. Отметим, что Boeing 737 Max компании Ethiopian Airlines разбился 10 марта. На борту самолета находились 157 человек, все они погибли.