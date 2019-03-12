Вашингтон, 12 марта, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы нормализовать отношения с КНДР только по принципу «все на все» без пошагового подхода, заявил спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн в своем выступлении в Фонде Карнеги.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в налаживании мирных отношений с КНДР, однако Северной Корее необходимо принять все меры по денуклеаризации и выполнить все требования США. При этом Бигэн отмечает, что Вашингтон не устраивает пошаговый подход к решению разногласий с Пхеньяном. По его словам, США настаивают на пакетном решении проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта представители госдепа США заявили, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться к 2021 году, еще до окончания первого президентского срока Дональда Трампа. При этом Вашингтон не намерен форсировать заключение сделки с КНДР по денуклеаризации.