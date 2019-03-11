Брюссель, 12 марта, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с главой Европарламента Антонио Таяни в Страсбурге и проведет переговоры по Brexit, сообщил Таяни на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Я встречусь с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй в Страсбурге в 22 часа по центральноевропейскому времени (00:00 по московскому — прим. ИА REGNUM ). Необходимо избежать Brexit без соглашения, чтобы защитить наших граждан и обеспечить всеобщую стабильность», — заявил он.

Также агентство Bloomberg сообщило о намерениях Мэй встретиться с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге для обсуждения выхода Великобритании из состава ЕС. Отмечается, что провести переговоры Мэй намерена в преддверии голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из состава ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. Однако между Лондоном и Брюсселем так и не достигнуто соглашение об условиях выхода. Если же соглашение так и не будет достигнуто, то состоится сценарий «жесткого Brexit» — выхода Великобритании из Евросоюза без предварительного соглашения.