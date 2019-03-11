Пекин, 12 марта, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Сотрудники зоопарка в Китае показали детей южно-китайского тигра и рассказали посетителям, как молодые тигрята приспосабливаются к жизни, сообщает агентство «Синхуа».

Тигрёнок

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На опубликованных кадрах видно, как тигрята общаются между собой, играют и учатся есть самостоятельно. Также сотрудники зоопарка показали, как они кормят тигрят, держат их на руках, играют с ними и гладят.

Отмечается, что тигрята родились в провинции Хэнань в Китае чуть менее двух месяцев назад. Сейчас вес каждого составляет около 2,5 килограммов.