Москва, 12 марта, 2019, 02:25 — ИА Регнум. Курс евро на 12 марта снижен на 28,34 копейки, сообщает Банк России.

Евро

Так, официальный курс евро на 12 марта составляет 74,2896 руб., курс евро на 8 марта составлял 74,5730 руб.

Официальный курс доллара вырос: на 12 марта он составляет 66,0763 руб., предыдущий показатель был равен 65,9646 руб.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на закрытии торгов 11 марта курс доллара снизился на 0,38% (66,03 руб.), евро — вырос на 0,03% (74,14 руб.).