Степанакерт, 12 марта, 2019, 02:08 — ИА Регнум. 9 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали воздержаться от требований в одностороннем порядке изменить формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию без согласия другой стороны. Ранее, 6 марта, в МИД Азербайджана заявили о невозможности без достижения консенсуса государств-участников ОБСЕ изменить формат переговорного процесса, утвержденный Хельсинкским решением Совета Министров ОБСЕ от 1992 года. Как утверждает официальный Баку, «на основании этого решения Армения и Азербайджан выступают как стороны конфликта, а армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха — как заинтересованные стороны».

nkr.am Флаги Армении и Нагорного Карабаха

Комментируя данные заявления в министерстве иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики заявили, что МИД Азербайджана уже не первый раз демонстрирует отсутствие институциональной памяти и полное незнание процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и принятых в его рамках документов.

«Во-первых, в решении Хельсинкской дополнительной встречи СБСЕ от 24 марта 1992 года нет упоминания о каких-либо общинах. В документе в качестве заинтересованных сторон названы «избранные и другие представители Нагорного Карабаха».

Во-вторых, вопрос формата конфликта и статуса сторон переговоров был предметом длительной дискуссии, которая прошла определенный путь развития. Уже в 1993 году в документах, обсуждаемых в рамках минского процесса, Нагорный Карабах указывается в качестве полноценной стороны конфликта. Окончательная ясность в данный вопрос была внесена на саммите СБСЕ/ОБСЕ в Будапеште в 1994 году. Согласно итоговому документу Будапештского саммита сторонами конфликта являются стороны, подтвердившие договоренности о прекращении огня от 12 мая 1994 года. Данное соглашение о полном прекращении огня и военных действий было заключено между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. 26−27 июля 1994 года Нагорный Карабах, Азербайджан и Армения подписали дополнительное соглашение, в котором подтвердили «взятые на себя обязательства по прекращению огня вплоть до заключения большого политического соглашения».

В связи с попытками азербайджанской стороны после Будапештского саммита вновь спекулировать на теме о сторонах конфликта Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Венгрии Ласло Ковач выступил со специальным заявлением на заседании Руководящего совета ОБСЕ 31 марта 1995 года в Праге и «подтвердил ранее принятые ОБСЕ решения о статусе сторон, т. е. об участии двух вовлеченных в конфликт государств-участников, а также третьей стороны в конфликте (Нагорного Карабаха) во всем процессе переговоров, включая Минскую конференцию».

Пражское резюме Действующего председателя ОБСЕ является предельно четким и не оставляет никакого места для вольных и тенденциозных интерпретаций азербайджанской стороной решений ОБСЕ относительно переговорного формата в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Ни власти Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики — ИА REGNUM ), ни власти Республики Армения не ставят вопрос о создании нового, несогласованного формата переговоров. Речь идет о восстановлении полноценного трёхстороннего переговорного формата, закрепленного решением саммита ОБСЕ в Будапеште в 1994 году. Данное решение было принято на основе консенсуса главами государств и правительств государств-участников ОБСЕ, включая Азербайджан и стран-сопредседателей Минской группы.

Мы неоднократно отмечали, что вопрос о восстановлении трехстороннего формата переговоров является своего рода лакмусовой бумажкой, демонстрирующей степень готовности к реальному прогрессу в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Противодействие восстановлению самого результативного переговорного формата может быть интерпретировано как приверженность status quo.

Вызывает сожаление, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не проявляют должной принципиальности для восстановления трехстороннего переговорного формата, соответствующего решению высшего органа ОБСЕ», — говорится в заявлении МИД НКР.