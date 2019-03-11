Анкара, 12 марта, 2019, 01:56 — ИА Регнум. Угрозы Соединенных Штатов в адрес Турции, вызванные покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», являются безрассудными, заявил пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик на пресс-конференции.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК С-400

По его словам, угрозы Вашингтона пересмотреть участие Анкары в программе поставок истребителей F-35 «вышли за пределы разумного». Он подчеркнул, что подобные угрозы не приведут ни к какому результату. Челик добавил, что любые разногласия между союзниками по НАТО должны решаться путем диалога, а не путем санкций и угроз. Он также заявил, что российские С-400 Турция не собирается перепродавать другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Пентагона Чарльз Саммерс заявил, что США рассматривают санкции против Турции за покупку ЗРК С-400 у России. В частности, Вашингтон может отказаться от поставок истребителей пятого поколения F-35 Анкаре.