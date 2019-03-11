Ташкент, 12 марта, 2019, 01:42 — ИА Регнум. На протяжении ряда лет Республика Корея стабильно входит в число основных торговых партнеров Узбекистана, в 2018 году товарооборот составил 2,1 миллиардов долларов, сообщает МИД Узбекистана.

Флаги Южной Кореи

Эти данные были озвучены в ходе встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу, прибывшего в Ташкент для участия в очередном раунде межмидовских политических консультаций.

«Объем привлеченных в ключевые отрасли экономики Узбекистана южнокорейских инвестиций превысил 5 миллиардов долларов. Накоплен значительный опыт плодотворного взаимодействия практически во всех областях сотрудничества, создана солидная договорно-правовая база стратегического партнерства», говорится в сообщении.

МИД отмечает, что южнокорейский опыт востребован в различных сферах жизни Узбекистана, таких как информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, государственное управление, подготовка кадров, медицина, образование и многие другие.

В ходе состоявшейся беседы обсуждены перспективы развития двусторонних связей. Особое внимание было обращено на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея в ноябре 2017 года.

«Была выражена уверенность, что предстоящая узбекско-южнокорейская встреча на высшем уровне станет этапным событием в развитии всестороннего стратегического партнерства между нашими странами и народами», говорится в сообщении.