Каракас, 12 марта, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения объявил венесуэльский парламент (Национальная ассамблея), сообщает Agence France-Presse.

andresAzp Волнения в Венесуэле

Таким образом парламент реализовал инициативу лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который призывал к режиму ЧС в стране из-за массовых отключений электроэнергии.

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Напомним, 7 марта большая часть территории Венесуэлы была обесточена из-за саботажа сотрудников ГЭС им. С. Боливара. 11 марта Гуайдо обратился в парламент с призывом ввести в стране режим ЧС.

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