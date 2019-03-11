Вашингтон, 12 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX не опасна, сообщает Федеральное авиационное управление США.

Steve Lynes Самолёт Boeing 737 MAX

В ведомстве отметили, что операторы Boeing 737 MAX будут в ближайшее время уведомлены о сохраняющейся летной годности лайнеров. В случае, если будут обнаружены угрожающие безопасности полетов проблемы, ведомство примет меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта 157 человек погибли в авиакатастрофе самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. В конце октября 2018 г. самолет той же модели потерпел крушение в Яванском море: погибли 189 человек.