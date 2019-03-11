Вашингтон, 12 марта, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Бюджет госдепа, а также бюджет Агентства по международному развитию на 2020 финансовый год предложил уменьшить американский президент Дональд Трамп, сообщает сайт Белого дома.

Доллар

Расходы на работу этих двух учреждений Трамп предложил сократить на $12,3 млрд по сравнению с минувшим годом (23%). Таким образом бюджет госдепа составит $40 млрд, плюс $1,6 млрд (на «международное направление»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп предложил нарастить в 2020 финансовом году военный бюджет на еще на пять процентов (на $34 млрд). В целом он запросил «на оборону» $750 млрд.

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