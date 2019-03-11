Екатеринбург, 12 марта, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Число умерших от онкологических заболеваний в Свердловской области выросло на 15% по данным на конец января, сообщили в управлении Госстатистики по Свердловской и Курганской области.

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Также в регионе отмечается рост смертей от заболеваний системы кровообращения (4,9%), органов пищеварения (7,9%), органов дыхания (14,6%). Увеличилось количество смертей в результате ДТП (18,2%).

Снизилось на Среднем Урале количество смертельных случаев отравления спиртным (56%) и количество суицидов (33%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Свердловская область вошла в первую тройку регионов с наибольшим числом умерших от ВИЧ за 2018 год. За год на Среднем Урале зафиксировано 1,6 тыс. смертей от ВИЧ.