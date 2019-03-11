Екатеринбург, 12 марта, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Во время дорожной пробки в центре Екатеринбурга 19-летний студент устроил стрельбу, в результате чего повредил заднее стекло одного из автомобилей и попал в человека, сообщает портал Е1.

Пневматический пистолет

Сообщается, что инцидент произошел 5 марта в районе 14:00 по местному времени (16:00 по московскому). После произошедшего в полицию обратился владелец пострадавшего автомобиля. Полицейские начали розыск стрелка и задержали 19-летнего молодого человека. Он заявил, что не хотел никому причинять вред, а хотел просто разыграть своего знакомого.

По словам задержанного, он ехал в автомобиле по улице Ленина и увидел своего знакомого, ехавшего на пассажирском сидении в салоне автомобиля Lada Priora. Он решил с ним поздороваться, вышел из-за руля, поговорил со знакомым, снова сел за руль автомобиля и уехал. На светофоре студент увидел снова своего знакомого, выходившего из автомобиля с бейсбольной битой в руках. Он решил подшутить и достал пневматический пистолет, а затем сделал два выстрела, в результате которых одна пуля попала в молодого человека, а вторая — выбила стекло автомобиля. Испугавшись последствий, молодой человек скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.