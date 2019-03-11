Миасс, Челябинская область, 12 марта, 2019, 00:27 — ИА Регнум. Почти тысяча детей заболела гриппом за неделю в городе Миассе (Челябинская область), сообщает U24.ru.

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Уточняется, что с 4 по 10 марта в городе зафиксировано 1 203 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом, причем 937 из заболевших — дети, среди 266 взрослых — две беременные.

При этом прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ за указанный период сократился на 34,45%, заболеваемость среди детей — на 19,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась за вышеуказанный период. Всего в регионе диагнозы «грипп» или «ОРВИ» за неделю поставлены 25,5 тыс. человек.