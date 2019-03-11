Ижевск, 12 марта, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Инфляция в Удмуртии по итогам двух месяцев 2019 года составила 1,1%. Только в феврале потребительские цены на все товары и услуг в республике выросли на 0,3%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За прошедший месяц максимальный темп роста цен наблюдается в сфере бытовых услуг — рост составил 0,9%, все услуги подорожали на 0,4%. Продовольственные товары без учета алкогольных напитков в феврале подорожали на 0,3%, непродовольственные — на 0,2%. При этом в группе алкогольных напитков зафиксирована дефляция в размере 0,3%.

В январе-феврале наиболее значительно в республике подорожали так же бытовые услуги — на 1,8%. Рост цен на все виды услуг составил 1,5%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков достиг 1,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,9%. В то же время алкогольные напитки подешевели на 0,2%.

По итогам 2018 года инфляция в Удмуртии составила 3,8%, в 2017 и в 2016 годах цены на все товары и услуги в республике росли на 3,7% ежегодно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России в феврале инфляция составила 0,4%, с начала 2019 года — 1,4%. Потребительские цены в России за январь 2019 года выросли в среднем на 1%, а к январю 2018 года — на 5%.

По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, в начале 2019 года инфляция в российской экономике превысила ожидаемые значения, однако это носит временный характер. Он подчеркнул, что МЭР ожидает рост ВВП на уровне в 1,3%, а инфляцию — на уровне 4,3% по итогам 2019 года.