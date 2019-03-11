Кисловодск, Ставропольский край, 11 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отбыл административный арест, назначенный ему за неповиновение полиции. Об этом 11 марта сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Отмечается, что сегодня спортсмен покинул следственный изолятор в Кисловодске, где по решению суда провёл десять суток.

Как передавало ИА REGNUM, Александр Емельяненко был задержан 1 марта после ДТП в Кисловодске. Спортсмен отказался по требованию сотрудников полиции покинуть автомобиль и предъявить документы на транспортное средство.

Позднее в суде Емельяненко извинился перед задержавшими его полицейскими. Суд назначил спортсмену десять суток административного ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме этого, Емельяненко на полтора года лишён водительских прав.