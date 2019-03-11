Александр Емельяненко покинул СИЗО, отбыв 10 суток ареста
Кисловодск, Ставропольский край, 11 марта, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отбыл административный арест, назначенный ему за неповиновение полиции. Об этом 11 марта сообщает ТАСС.
Отмечается, что сегодня спортсмен покинул следственный изолятор в Кисловодске, где по решению суда провёл десять суток.
Как передавало ИА REGNUM, Александр Емельяненко был задержан 1 марта после ДТП в Кисловодске. Спортсмен отказался по требованию сотрудников полиции покинуть автомобиль и предъявить документы на транспортное средство.
Позднее в суде Емельяненко извинился перед задержавшими его полицейскими. Суд назначил спортсмену десять суток административного ареста и штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме этого, Емельяненко на полтора года лишён водительских прав.