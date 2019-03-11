Нью-Йорк, США, 11 марта, 2019, 23:39 — ИА Регнум. По мнению экспертов нефтяного рынка, в ближайшее время цены на нефть продолжат расти благодаря «активной позиции» Саудовской Аравии, 11 марта передает агентство Reuters.

Добыча нефти

«Саудиты заняли активную позицию и намерены сбалансировать спрос и предложение», — считает президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 11 марта благодаря заявлениям властей Саудовской Аравии о сохранении сокращений добычи нефть марки Brent выросла в цене выше $66,5 за баррель.

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