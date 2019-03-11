Вашингтон, 11 марта, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Возглавляемая США коалиция не признаёт жертв среди мирных жителей от ударов по Эль-Багузу, сообщает 11 марта РИА Новости, цитируя официального представителя коалиции Шона Райана.

U.S. Air Force Авиаудар

«Коалиция не видит никаких свидетельств того, что в этот раз есть жертвы среди гражданских лиц… В рамках нашего строгого планирования мы принимаем самые серьезные меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — цитирует агентство заявление Шона Райана.

Напомним, ранее сирийские телеканала сообщили о гибели нескольких десятков мирных жителей от воздушного удара возглавляемой США коалиции по селению Эль-Багуз.

Как сообщало ИА REGNUM, этот населённый пункт на границе Сирии и Ирака несколько дней безуспешно штурмуют контролируемые США курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) при огневой и воздушной поддержке коалиции США.

Напомним, СМИ уже неоднократно сообщили о применении коалицией США в этом районе боеприпасов с белым фосфором. В ответ Пентагон заявил, что боеприпасы, применяемые там, соответствуют международным нормам, но не стал уточнять их тип и номенклатуру.