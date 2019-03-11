Париж, 11 марта, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Париж положительно оценивает решение президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах. Об этом говорится в распространённом 11 марта заявлении МИД Франции.

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«Я приветствую заявление президента Бутефлики, в котором он объявил, что не будет бороться за пятый мандат и предпримет меры по обновлению политической системы», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, ранее сегодня 82-летний президент Алжира на фоне масштабных акций протеста в стране объявил о решении отказаться от выдвижения на новый срок. При этом Бутефлика отменил назначенные на 18 апреля президентские выборы для организации общенациональной конференции, по итогам которой должна быть определена новая дата выборов.