Каракас, 11 марта, 2019, 22:55 — ИА Регнум. «Проведя больше трех дней без света, Венесуэла скатилась к краю пропасти. Блэкаут, который начался в минувший четверг, усугубил острую политическую нестабильность, от которой страдает страна. Кризис, вызванный отсутствием электричества, сделал очевидной ее неуправляемость», — пишет сегодня, 11 марта, испанское издание El Pais.

С первого же момента Николас Мадуро и его правительство настаивали на том, что к сбою в работе крупной гидроэлектростанции «Гури» привела «компьютерная диверсия», устроенная из Соединенных Штатов и спровоцированная оппозицией. Тем не менее Мадуро не предъявил доказательств предполагаемой атаки, хотя и пообещал, что представит их перед ООН.

К неэффективности сектора добавилась неспособность властей восстановить энергоснабжение. В воскресенье, 10 марта, преемник Уго Чавеса заверил, что он предпринимает «большие усилия», чтобы нормализовать ситуацию, и отдал распоряжение местным комитетам по снабжению и производству (CLAP) распределить питьевую воду и продукты. Тем временем председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо раскритиковал Мадуро за то, что он не появился на людях больше одного раза с момента начала кризиса. «Покажись», — бросил вызов главе страны оппозиционер на воскресной пресс-конференции во дворе парламента.

Гуайдо считает, что власти должны были принять помощь международного сообщества для решения энергетической проблемы, но ему не с кем обсудить этот вопрос, потому что с каждым разом правительство изолирует себя все больше. «Настанут тяжелые дни по вине режима», — сказал лидер венесуэльской оппозиции, признанный исполняющим обязанности президента более чем 50 странами. Он также пообещал ходатайствовать в парламенте об объявлении «чрезвычайной ситуации» — в результате сегодня это решение было принято.

Продолжительные перебои в электроснабжении усилили социальный и медицинский кризис, сотрясающие страну. По меньшей мере 17 человек скончались в госпиталях, сообщает испанское издание. «15 из них — в Матурине, но из-за отсутствия связи мы не можем следить за ситуацией в 17 из 40 больниц, за которыми обычно есть наблюдение», — уточнил Гуайдо, стоя рядом с вице-председателями Национальной ассамблеи Сталином Гонсалесом и Эдгаром Замбрано, двумя техниками, врачом и инженером.

Политик дал и приблизительную оценку последствий блэкаута для частного сектора. Согласно отчетам, которыми располагает оппозиция, потери в настоящий момент достигли по меньшей мере 400 миллионов долларов, не считая убытков нефтяной индустрии — главного источника доходов Венесуэлы.