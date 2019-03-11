Нижний Новгород, 11 марта, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Во время празднования завершения Масленичной недели в Нижнем Новгороде блины участникам народного гуляния сотрудник этнографического музея на Щелковском хуторе выбрасывал из окна. Прямо в толпу, а пришедшие на праздник ловили блины руками. В соцсетях поднялась волна негодования, инцидент сразу же сравнили с происшествием на Ставрополье, когда блины раздавали с лопаты.

Дарья Драй ИА REGNUM Блины

Пользователи соцсетей сравнили такой способ угощения с кормлением животных.

«Интересно, кто это придумал? В морду бы ему швырнуть блином и щи на голову разлить, пусть ест, идиот», — возмущается одна из участников дискуссии в сообществе «Типичный Нижний Новгород».

«Так собакам можно кидать блины, но не людям», — пишет другой пользователь и предполагает, что россияне сами виноваты в «скотском отношении к себе».

«Мерзость, собакам руками дают еду, а здесь кидают и весело. Народ сам себя не уважает», — соглашается с оппонентом другая пользователь.

В то же время, жители города, присутствовавшие на празднике, говорят, что это была веселая забава.

«На самом деле, в реальности, все это выглядело смешно. Суть была не в самом блине как в питании, а в действии — поймать его», — возражает посетившая гуляние девушка.

Другой участник, напротив, высказал недовольство.

«На самом деле, мнение не очень хорошее. Началось с того, что вход — 300 рублей с человека (думаю, что это не стоит того), внутри все платное. Народу много, машину поставить негде, посидеть негде. Короче как обычно — хотели сделать что-то интересное, а получилось как всегда — бардак», — констатирует другой пользователь.

«Неужели не было там взрослого человека, который бы остановил все это издевательство над символом жизни и благополучия на Руси, почему именно блин стал этим символом, почитали бы прежде», — уточняет еще одна участница беседы, применяя эпитет «неучи».

При этом сотрудник музея, который и «кидался» блинами, пояснил, что разбрасывание блинов — очень распространенный обряд.

«Блины бросали из саней, с крыш, из окон. А еще — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев. Это сродни забрасыванию обрядовой выпечки на Благовещение и вообще весенние праздники», — цитирует историка nn.ru.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году соцсети взорвали фотографии с празднования Масленицы в Ставрополе, когда блины людям раздавали с больших снегоуборочных лопат. Причем этому было объяснение, гигантский блин диаметром более 3 метров просто никак по-другому не получалось перевернуть.