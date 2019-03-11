Ереван, 11 марта, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана начинают широкомасштабные военные учения по программе, утвержденной президентом страны Ильхамом Алиевым.

Mod.gov.az Азербайджанские танки на учениях

Учения продолжатся пять дней, в них будут задействованы до 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Согласно официальному сообщению, в ходе учений войска будут выполнять задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов условному противнику на нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника. В то же время в учебных центрах и общевойсковых полигонах будут выполняться боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

Официальный Ереван подверг критике действия властей Азербайджана по проведению этих военных учений. В частности, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своём комментарии о мирном процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта подчеркнула: «Из Баку мы слышим, что «фактор силы всегда был и остается в повестке дня», «военный фактор занимает особое место в разрешении конфликта», «сила рождает право» и прочее. Более того, на фоне заявления о встрече лидеров двух стран Азербайджан предпринимает военные учения наступательного характера, о которых не было оповещено вопреки международным обязательствам».